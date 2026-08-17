New York: al centro degli acquisti Coherent

(Teleborsa) - Rialzo per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,67%.



Lo scenario su base settimanale di Coherent rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 350 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 334,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 324,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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