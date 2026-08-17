New York: al centro degli acquisti Coherent
(Teleborsa) - Rialzo per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,67%.
Lo scenario su base settimanale di Coherent rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 350 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 334,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 324,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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