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New York: andamento rialzista per Lam Research

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per Lam Research
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,29%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lam Research rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 347,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 336,3. L'equilibrata forza rialzista di Lam Research è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 358,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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