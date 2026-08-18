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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Frazionale ribasso per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,20%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,9404, con il supporto più immediato individuato in area 0,9374. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,9364.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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