Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Giornata poco mossa per indice spagnolo, che chiude la giornata del 17 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,87% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IBEX 35, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 20.136,4. Primo supporto visto a 19.904,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 19.827,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)