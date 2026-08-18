Milano 15:02
53.329 -0,48%
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Dow Jones 17-ago
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Londra 15:02
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Giornata poco mossa per indice spagnolo, che chiude la giornata del 17 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,87% rispetto alla seduta precedente.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IBEX 35, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 20.136,4. Primo supporto visto a 19.904,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 19.827,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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