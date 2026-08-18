Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 17/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Debole la giornata del 17 agosto per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,61%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per lo SMI (Swiss Market Index), con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 14.211,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 14.484,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 14.120,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)