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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 17/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 17/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Debole la giornata del 17 agosto per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,61%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per lo SMI (Swiss Market Index), con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 14.211,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 14.484,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 14.120,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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