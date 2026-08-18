Francoforte: andamento negativo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Composto ribasso per Redcare Pharmacy N.V , in flessione del 2,63% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Redcare Pharmacy N.V mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,62%, rispetto a -0,38% del MDAX ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 62,15 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 64,05. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 65,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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