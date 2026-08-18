Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia hi-tech tedesca , in flessione del 2,92% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Infineon è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 59,93 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 60,6. Il peggioramento del produttore di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 59,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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