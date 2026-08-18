Milano 15:16
53.331 -0,48%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:16
10.757 +0,34%
Francoforte 15:16
26.244 -0,36%

Lettura rialzista per Hiscox

Finanza
Lettura rialzista per Hiscox
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Balza in avanti l'assicuratore con sede nelle Bermuda, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,50%.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 18,04 sterline, con stop loss individuato a livello 17,19 pounds, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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