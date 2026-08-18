Lettura rialzista per Hiscox
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Balza in avanti l'assicuratore con sede nelle Bermuda, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,50%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 18,04 sterline, con stop loss individuato a livello 17,19 pounds, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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