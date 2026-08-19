Analisi Tecnica: indice DAX del 18/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Seduta negativa per il principale indice di Francoforte, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,80%.
Le implicazioni di medio periodo del DAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 26.336,3 con primo supporto visto a 26.024,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 25.920,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)