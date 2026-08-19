Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 0,00%
Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Seduta negativa per il principale indice di Francoforte, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,80%.

Le implicazioni di medio periodo del DAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 26.336,3 con primo supporto visto a 26.024,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 25.920,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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