Milano 14:54
53.114 +0,18%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 14:54
10.747 +0,17%
Francoforte 14:54
26.143 +0,06%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un modesto 0%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 10.800,8. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 10.688. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 10.647,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```