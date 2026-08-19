Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un modesto 0%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 10.800,8. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 10.688. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 10.647,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)