Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Giornata pesante quella del 18 agosto per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha chiuso in calo a 31.839,8.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice MDAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 31.631,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 32.256,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 31.423,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)