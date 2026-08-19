Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
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Dow Jones 18-ago
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Londra 18-ago
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Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Giornata pesante quella del 18 agosto per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha chiuso in calo a 31.839,8.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice MDAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 31.631,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 32.256,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 31.423,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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