New York: vendite diffuse su Datadog
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che esibisce una perdita secca del 4,97% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Datadog rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Datadog, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 226,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 247,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 219,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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