Milano 9:05
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Londra 9:05
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Analisi Tecnica: indice DAX del 19/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 19/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Sostanziale invarianza per il principale indice di Francoforte, che archivia la seduta con un -0,14%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 26.324. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 25.975. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 25.858,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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