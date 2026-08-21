Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 20/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Riunione sostanzialmente debole quella del 20 agosto per l'indice principale della Borsa di Parigi, che conclude gli scambi in frazionale calo a 8.453,1.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il CAC 40, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 8.391,9. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 8.575,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 8.330,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)