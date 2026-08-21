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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 20/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 20/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Performance infelice per l'Eurostoxx 50, che chiude la giornata del 20 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Eurostoxx 50. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6.500, con il supporto più immediato individuato in area 6.383. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6.344.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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