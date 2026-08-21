Milano 10:23
52.913 +0,47%
Nasdaq 20-ago
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Dow Jones 20-ago
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Londra 10:23
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Francoforte 10:23
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude la seduta con una flessione dell'1,00%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del Nasdaq Composite restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 26.508,5. Il supporto più immediato è stimato a 25.846,5. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 25.625,8, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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