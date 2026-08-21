Francoforte: andamento rialzista per Infineon
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia hi-tech tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,54%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di chip, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 56,27 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 57,14 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 55,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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