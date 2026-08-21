Londra: preme sull'acceleratore Antofagasta

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia mineraria , che scambia in rialzo del 4,70%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Antofagasta mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,3%, rispetto a +0,12% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 37,98 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 39,24. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 40,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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