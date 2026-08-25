Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un 0%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,9363, con il supporto più immediato individuato in area 0,9346. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,9339.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)