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Analisi Tecnica: USD/YEN del 24/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 24/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.

La situazione di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 159,144. Supporto visto a quota 158,96. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 159,328.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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