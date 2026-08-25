Milano 17:35
52.720 +0,34%
Nasdaq 21:30
29.151 +0,44%
Dow Jones 21:30
53.570 +0,29%
Londra 17:35
10.886 +0,29%
Francoforte 17:35
26.266 +0,61%

Cambi: euro a 185,904 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,904 yen alle 19:30
Euro a 185,904 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```