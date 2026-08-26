Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro / Dollaro USA, che in chiusura evidenzia un +0,1%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,1688. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,1663. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,165.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)