Milano 9:28
52.770 +0,09%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 9:28
10.867 -0,18%
26.220 -0,17%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro / Dollaro USA, che in chiusura evidenzia un +0,1%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,1688. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,1663. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,165.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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