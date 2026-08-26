Indicazioni rialziste per Kion

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Seduta decisamente positiva per Kion , parte del MDAX , che ha terminato in rialzo del 4,84%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Kion è da comprare ai prezzi attuali pari a 42,23 Euro con stop loss individuato a quota 38,22 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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