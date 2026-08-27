Analisi Tecnica: indice DAX del 26/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice di Francoforte, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.
Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26.386,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 26.084. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26.689,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)