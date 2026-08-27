Milano 11:37
52.649 -0,44%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:37
10.816 -0,57%
Francoforte 11:37
26.356 +0,26%

Analisi Tecnica: indice DAX del 26/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 26/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice di Francoforte, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.

Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26.386,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 26.084. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26.689,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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