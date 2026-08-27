Milano 11:37
52.649 -0,44%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:37
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Francoforte 11:37
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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Allunga timidamente il passo l'Eurostoxx 50, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,23%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.487, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.438. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.536.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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