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Lettura rialzista per Redcare Pharmacy N.V

Finanza
Lettura rialzista per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Effervescente Redcare Pharmacy N.V, tra i componenti del MDAX, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,10%.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 63,35 Euro con stop loss fissato a quota 60,91 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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