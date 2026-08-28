Crolla a New York MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di analisi e business intelligence, che tratta in perdita del 5,76% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di MicroStrategy Incorporated classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 133,8 USD e primo supporto individuato a 127,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 140,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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