Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 28/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Dow Jones 30, che in chiusura evidenzia un timido -0,02%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 53.619,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 53.459. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 53.779,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)