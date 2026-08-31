Milano 17:35
52.613 -0,01%
Nasdaq 18:14
29.341 -0,32%
Dow Jones 18:14
53.216 -0,64%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 17:35
26.258 -1,17%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 30/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 30/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 agosto

Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un modesto -0,01%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,163. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,1557. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,1532.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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