Milano 11:46
51.989 -1,19%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
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Londra 11:46
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Ribasso composto e controllato per l'indice svizzero, che archivia la sessione in flessione dello 0,79% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per lo SMI (Swiss Market Index), con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 14.200,9. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 14.457,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 14.115,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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