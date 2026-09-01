Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 31/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
Ribasso composto e controllato per l'indice svizzero, che archivia la sessione in flessione dello 0,79% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per lo SMI (Swiss Market Index), con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 14.200,9. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 14.457,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 14.115,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)