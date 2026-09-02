Milano 1-set
51.915 0,00%
Nasdaq 1-set
29.077 -1,29%
Dow Jones 1-set
52.767 -0,79%
Londra 1-set
10.789 0,00%
Francoforte 1-set
25.970 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'1/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'1/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Frazionale ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,39%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il CAC 40, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8.248,3. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8.408,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8.194,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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