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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 2/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 2/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Eurostoxx 50, che in chiusura evidenzia un -0,11%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Eurostoxx 50, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6.321. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6.444. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6.280.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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