Milano 10:37
51.935 -0,59%
Nasdaq 3-set
29.482 0,00%
Dow Jones 3-set
53.686 +1,18%
Londra 10:38
10.812 -0,18%
Francoforte 10:37
25.991 -0,05%

Analisi Tecnica: indice DAX del 3/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 3/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Seduta moderatamente positiva per il principale indice di Francoforte, che ha chiuso in rialzo a 26.003,3.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del DAX. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 26.435,8. Primo supporto a 25.705,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 25.406,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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