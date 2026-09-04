Analisi Tecnica: indice DAX del 3/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Seduta moderatamente positiva per il principale indice di Francoforte, che ha chiuso in rialzo a 26.003,3.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del DAX. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 26.435,8. Primo supporto a 25.705,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 25.406,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)