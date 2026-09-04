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Analisi Tecnica: indice MDAX del 3/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 3/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Nuovo spunto rialzista per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che guadagna bene e porta a casa un +0,93%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice MDAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 32.871,9, con il supporto più immediato individuato in area 31.800,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 31.343,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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