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Volkswagen chiude tonica all'indomani dell'accordo sui tagli dei posti di lavoro

Via libera del Consiglio di Sorveglianza al Piano Future 2030

Finanza, Industria
Volkswagen chiude tonica all'indomani dell'accordo sui tagli dei posti di lavoro
(Teleborsa) - Volkswagen chiude la seduta in forte rialzo, oltre il +6%, con il titolo prossimo agli 82 euro, spinto al rialzo dall'annuncio, ieri a mercati chiusi, dell'accordo azienda-sindacati per tagli supplementari a 50.000 posti di lavoro. In questo modo, da qui al 2030 il gigante automobilistico ridurrà il suo organico complessivamente di 100.000 dipendenti.

Un colpo di scure concordato "dopo discussioni intense e costruttive - secondo quanto spiega un comunicato - il Consiglio di Sorveglianza ha approvato all'unanimità l'intero Future Plan 2030 per il Gruppo Volkswagen. La trasformazione accelera: il Consiglio di Amministrazione attuerà ora con determinazione il Future Plan 2030, collaborando con i Brand, le società controllate e i rappresentanti dei lavoratori".

L'effetto sui mercati è stato amplificato dal fatto che in precedenza si temeva una rottura delle trattative. Secondo alcuni analisti, l'intesa dimostra anche che in situazioni impegnative i sindacati della Germania sono in grado di assumersi responsabilità difficili.
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