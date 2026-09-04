Volkswagen chiude tonica all'indomani dell'accordo sui tagli dei posti di lavoro

(Teleborsa) - Volkswagen
chiude la seduta in forte rialzo
, oltre il +6%, con il titolo prossimo agli 82 euro, spinto al rialzo dall'annuncio, ieri a mercati chiusi, dell'accordo azienda-sindacati per tagli supplementari a 50.000 posti di lavoro
. In questo modo, da qui al 2030 il gigante automobilistico ridurrà il suo organico complessivamente di 100.000 dipendenti.
Un colpo di scure concordato "dopo discussioni intense e costruttive - secondo quanto spiega un comunicato - il Consiglio di Sorveglianza ha approvato all'unanimità l'intero Future Plan 2030
per il Gruppo Volkswagen. La trasformazione accelera: il Consiglio di Amministrazione attuerà ora con determinazione il Future Plan 2030, collaborando con i Brand, le società controllate e i rappresentanti dei lavoratori".
L'effetto sui mercati è stato amplificato dal fatto che in precedenza si temeva una rottura delle trattative
. Secondo alcuni analisti, l'intesa dimostra anche che in situazioni impegnative i sindacati della Germania sono in grado di assumersi responsabilità difficili
.