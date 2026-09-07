Analisi Tecnica: indice MDAX del 4/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Composto rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,30%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 33.499,9 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 31.580 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell'indice MDAX è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 33.499,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)