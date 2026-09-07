Francoforte: positiva la giornata per Siemens Energy
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader delle energie rinnovabili, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Siemens Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,29%, rispetto a -2,28% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 148,1 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 150,5. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 152,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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