Invito all'acquisto per Hellofresh

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Ottima performance per Hellofresh , tra i titoli dell'indice MDAX , che ha chiuso in rialzo del 5,90%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Hellofresh ai prezzi attuali pari a 2,799 Euro, con stop loss individuato in area 2,507 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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