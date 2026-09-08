Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Seduta in ribasso per l'indice nipponico, che porta a casa un decremento dell'1,04%.
Lo scenario di medio periodo del Nikkei 225 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 66.670,7. Supporto a 64.374,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 68.966,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)