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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Seduta in ribasso per l'indice nipponico, che porta a casa un decremento dell'1,04%.

Lo scenario di medio periodo del Nikkei 225 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 66.670,7. Supporto a 64.374,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 68.966,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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