Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Giornata negativa per l'indice svizzero, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,81%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per lo SMI (Swiss Market Index), con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 14.240,5. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 14.357,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 14.201,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)