Milano 17:35
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Dow Jones 19:59
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 7/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 7/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Giornata negativa per l'indice svizzero, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,81%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per lo SMI (Swiss Market Index), con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 14.240,5. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 14.357,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 14.201,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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