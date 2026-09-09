Milano 14:37
51.606 -1,09%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:37
10.698 -1,06%
Francoforte 14:37
25.598 -1,57%

Analisi Tecnica: indice DAX dell'8/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice di Francoforte, che in chiusura evidenzia un timido 0%.

Le tendenza di medio periodo del DAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 26.089,6. Supporto stimato a 25.882,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 26.296,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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