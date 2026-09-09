Analisi Tecnica: indice DAX dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice di Francoforte, che in chiusura evidenzia un timido 0%.
Le tendenza di medio periodo del DAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 26.089,6. Supporto stimato a 25.882,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 26.296,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)