Milano 14:39
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Londra 14:39
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'8/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Discesa moderata per il maggiore indice americano, che chiude la giornata dell'8 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,58% rispetto alla seduta precedente.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'S&P 500. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7.737. Primo supporto a 7.620,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7.568.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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