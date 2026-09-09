Madrid: giornata depressa per Fluidra
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che produce attrezzature per piscine, con una flessione del 2,97%.
Lo scenario su base settimanale di Fluidra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Fluidra mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18,13 Euro con area di resistenza individuata a quota 18,58. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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