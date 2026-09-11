Milano 10-set
51.807 0,00%
Nasdaq 10-set
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Dow Jones 10-set
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Londra 10-set
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Francoforte 10-set
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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Giornata fiacca per l'Eurostoxx 50, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,67%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Eurostoxx 50, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6.221. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6.365. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6.173.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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