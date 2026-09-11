Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 10/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Andamento annoiato per il FTSE Mid Cap, che chiude la sessione in ribasso dello 0,39%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE Mid Cap, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 60.075. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 61.280 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 59.673.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)