Milano 12:37
52.208 +0,77%
Nasdaq 10-set
29.104 0,00%
Dow Jones 10-set
52.064 -0,60%
Londra 12:37
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Francoforte 12:37
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Cambi: euro a 178,812 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 178,812 yen alle 11:30
Euro a 178,812 sullo yen alle 11:30.
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