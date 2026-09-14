Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Balza in avanti il Dow Jones 30, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,98%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dow Jones 30, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 51.953,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 53.303,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51.333,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)