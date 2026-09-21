Pattern, ValueTrack taglia fair value: ripresa in corso ma con orizzonte più lungo

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato a 4,30 euro
per azione (dai precedenti 5,60 euro) il fair value
su su Pattern
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, nonostante i risultati del primo semestre 2026 abbiano confermato
la ripresa emersa nella seconda metà del 2025.
Pattern ha proseguito nel rafforzamento e nella semplificazione
della propria struttura societaria; tra le azioni chiave figurano: 1) l'acquisizione della quota residua di Camer in S.M.T. e di una quota di minoranza dell'1,08% in Idee Partners; 2) l'approvazione della fusione di Dyloan Bond Factory in Pattern e di U.V.M. in S.M.T., per ottenere una struttura dei costi più snella ed efficiente. Inoltre, il management continua a concentrarsi su: a) un miglior posizionamento per affrontare le tendenze di "polarizzazione" del settore del lusso (ovvero clientela altamente selezionata, prodotti di altissima qualità, affidabilità della filiera) e b) l'ottimizzazione dei costi e la gestione rigorosa del capitale circolante.
"Sebbene la ripresa di Pattern sia evidente, trainata principalmente dalle iniziative del management, il comparto della moda di lusso non mostra ancora segnali chiari di miglioramento - si legge nella ricerca - Di conseguenza, rivediamo al ribasso le stime per il periodo 2026-2028
, poiché il ritmo di normalizzazione dei margini si sta rivelando più lento del previsto a causa della debolezza della domanda nel lusso, in particolare nel segmento della maglieria".
"Nel breve termine, infatti, tale debolezza (apparentemente di natura ciclica o legata alle dinamiche della moda, piuttosto che strutturale) ha più che compensato la perdita inferiore alle attese nel segmento RTW e la ripresa più marcata del previsto nella pelletteria - viene aggiunto - tuttavia, adottiamo un approccio più prudente
anche per gli esercizi 2027-2028, data la scarsa visibilità
. Riduciamo le previsioni per il 2026-2028 in media del 3% per i ricavi e del 19% per l'EBITDA, adeguando di conseguenza le proiezioni sull'indebitamento finanziario netto (rapporto PFN/EBITDA stimato a 1x per il 2028)".