Milano 17:35
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 21/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 21/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Piccolo passo in avanti per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un misero +0,51%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 31.432,1. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 31.796,2, mentre il primo supporto è stimato a 31.067,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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