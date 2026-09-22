Analisi Tecnica: indice MDAX del 21/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Piccolo passo in avanti per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un misero +0,51%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 31.432,1. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 31.796,2, mentre il primo supporto è stimato a 31.067,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)