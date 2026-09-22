Londra: giornata depressa per BP

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo petrolifero inglese , con una flessione del 2,51%.



L'andamento di BP nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di BP . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,422 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 5,221. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,149.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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